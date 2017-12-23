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Общество

Судить о погоде в Новый год можно по сегодняшнему дню

Сегодня, 22 декабря,  православные чествуют святую Анну — мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу.

Как пишет сalend.ru, Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. Прожив 50 лет в супружестве, Анна и Иоаким никак не могли родить ребенка. Однажды мужу явился ангел с вестью о том, что его жена вскоре родит девочку. Это оказалось правдой: Анна зачала и 21 сентября (8 сентября по старому стилю) родила дочь Марию. Христиане отмечают оба праздника, связанные с появлением Богородицы на свет: и зачатие, и рождение.

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

В это время люди обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное.

По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.

На Анну бабы на сносях должны были поститься (в другие дни беременных от поста освобождали), избегать любых ссор и не попадаться на глаза увечным и больным людям. Также им запрещалось разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за любую другую работу, чтобы не навредить будущему ребенку. Люди верили, что огонь, который женщина разожжет в этот день, оставит отметину на теле младенца; запутавшиеся нитки скрутят пуповину; а убогие передадут ему свое уродство.

Кроме того, день святой Анны считали своим праздником пчеловоды. С утра они приходили в омшаники, где стояли ульи, и читали специальный заговор на здоровье пчел и хороший сбор меда следующим летом. Говори также, что «на Зачатие волки сходятся, а после Крещения разбегаются». Считалось, что в этот период хищники собираются в большие стаи и становятся особенно опасны.

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