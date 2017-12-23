ВАЗ вылетел в кювет в Псковском районе

10:28, 22 декабря 2017, ПАИ

В Псковском районе 42-летний мужчина на ВАЗ-21074 потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель автомашины получил травмы, но госпитализирован не был, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 21 декабря в 19:10 на 277-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель.

Других ДТП в Псковской области за минувшие сутки не произошло. На дорогах региона стражи порядка задержали трех нетрезвых водителей.