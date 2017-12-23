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Политика

Директора совхоза может выдвинуть кандидатом в президенты КПРФ

КПРФ может выдвинуть в качестве своего кандидата на президентских выборах директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, сообщает газета «Известия» со ссылкой на партийные источники.

21 декабря на заседании президиума ЦК партии кандидатуру Павла Грудина выдвинул лидер партии Геннадий Зюганов.

Отмечается, что обсуждались и другие фамилии. В частности, рассматривались кандидатуры зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, губернатора Иркутской области, члена президиума ЦК КПРФ Сергея Левченко.

Определиться с кандидатом должен пленум ЦК партии 22 декабря, после чего кандидатура будет формально утверждена на съезде КПРФ 23 декабря.

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