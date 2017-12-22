Центробанк объяснил, как попасть в его черный список

10:14, 22 декабря 2017, ПАИ

Центробанк уточнил подход к включению в черный список неблагонадежных банкиров, пишет газета «Известия». По информации издания, теперь в этот перечень попадают те, кто довел банк до краха или санации.

Помимо банкиров, фигурантами черного списка могут стать владельцы и топ-менеджеры страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций, управляющих компаний и паевых инвестиционных фондов.

Как отмечают «Известия» со ссылкой на ЦБ, фигуранты черного списка больше не смогут работать в российской финансовой системе.