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Общество

Ансамбль русской музыки «Псков» выступит 28 декабря с новогодним концертом

28 декабря в Пскове в Большом концертном зале филармонии ансамбль русской музыки «Псков» выступит с новогодним концертом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам организаторов, этот концерт станет итогом 38-го сезона ансамбля. В программе прозвучат романсы, шлягеры 1970-х и 1980-х, песни Людмилы Гурченко, Майи Кристалинской и многие другие.

Кроме того, солисты-инструменталисты Маргарита Тепонайнен, Илья Хмелёв, Денис Горев, Елена Ленина исполнят новые музыкальные композиции.

Ведущий праздничного концерта Роман Суриков. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии, а также в кассе БКЗ на улице Некрасова, дом 24.  

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