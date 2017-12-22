В двух районах Псковской области повторно задержаны любители выпить за рулём

12:13, 22 декабря 2017, ПАИ

В Пушкиногорском и Псковском районах дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 декабря на дороге Пушкинские Горы - Локня полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился нетрезвый 59-летний гражданин.

Ночью 21 декабря на дороге Псков - Торошино стражи порядка задержали 25-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2114. Он тоже был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.