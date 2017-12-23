Число подписчиков «групп смерти» сократилось с 500 до 50 тысяч человек

10:25, 22 декабря 2017, ПАИ

Число подписчиков «групп смерти», призывающих детей и подростков к совершению самоубийства, за последние несколько месяцев сократилось в 10 раз: с 500 до 50 тысяч человек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя Центра исследований легитимности и политического протеста Евгения Венедиктова.

По его словам, это объясняется тем, что поиск кураторов и жертв ушел в более глубокий слой социальной сети.

В пресс-службе Роскомнадзора «Известиям» сообщили, что результаты по сокращению аудитории «групп смерти» были «достигнуты совместными усилиями органов власти, в том числе Роскомнадзора, администраций социальных сетей, общественных организаций, отдельных социально ответственных граждан».