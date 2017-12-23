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Политика

Бюджет города и план приватизации на 2018 год рассмотрят депутаты гордумы Пскова на своей 5-й сессии

27 декабря в 10:00 состоится 5-я сессия Псковской городской Думы 6-го созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В проект повестки дня сессии включено 32 вопроса. В том числе - о принятии бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении и об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год.

Депутаты также рассмотрят вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда и по кадровым назначениям. Кроме того, в рамках сессии будет заслушана информация о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор».

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