Псковские партийцы прибыли на Съезд «Единой России» в Москву

11:19, 22 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 22 декабря, в Москве на ВДНХ начинает работу XVII Съезд Партии «Единая Россия», главной темой которого станут выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, область на Съезде представляют члены регионального политсовета «Единой России» Александр Котов, Валентин Каленский, Виктор Остренко, Игорь Сиротин и Иван Цецерский. Также к участию в Съезде приглашен врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В качестве делегата по статусу на мероприятии присутствует член Генерального совета Партии Лариса Петрикова. Кроме того, на Съезд прибыли два делегата, избранные от Псковского регионального отделения «Единой России» - секретарь первичного отделения № 108 Великолукского городского отделения Партии Иван Миронов и секретарь первичного отделения №182 Печорского районного отделения Партии Юлия Четвергова.

Всего в работе Съезда примут участие около 2 тыс. 500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. При этом на Съезд аккредитовано рекордное количество журналистов – более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

В первый день работы Съезда пройдут семь дискуссионных площадок по разделам Программы партии, на которых будут подведены итоги первого года реализации Программы и обозначены планы на следующий год. На секциях выступят и ответят на вопросы участников министры Правительства РФ.

На площадке «Качество государства» будут обсуждаться вопросы качества и доступности госуслуг, анализироваться избирательное законодательство и работа института наблюдателей. Другими темами дискуссии станут противодействие коррупции, повышение эффективности и прозрачности госзакупок. Площадка «Экономика роста и благосостояния» будет посвящена вопросам развития предпринимательства и промышленности. Участники обсудят совершенствование системы межбюджетных отношений и перспективы увеличения экспортного потенциала России. Последняя тема будет подниматься и на дискуссионной сессии «Аграрная сверхдержава», участники которой также затронут вопросы поддержки села и развития фермерства. О том, как сохранить и повысить уровень благосостояния граждан и увеличить продолжительность их жизни, будет говориться на площадке «Социальная политика». Ключевыми темами дискуссии станут поддержка людей старшего возраста и оказание им помощи в трудоустройстве. При этом развитие системы здравоохранения, укрепление и сохранение здоровья детей, строительство перинатальных центров будут обсуждаться на площадке «Здоровое будущее». На дискуссионной сессии «Умная сила и культурное лидерство» участники подведут итоги реализации одноименного раздела Программы, посвященного вопросам образования и культуры. Наконец, площадка «Быть хозяином в собственном доме» охватит темы, связанные с доступным жильем, решением проблем ветхого аварийного жилья, развитием комфортной городской среды.

Первый день завершит заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» под руководством председателя «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева. На этой встрече будет обсуждаться реализация всех разделов Программы.

Во второй день работы Съезда, 23 декабря, пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах Партии на ближайший период выступит Дмитрий Медведев. Кроме того, пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов партии, и будут приняты изменения в Устав. В этот же день состоится заседание Генерального совета в обновленном составе.

Во все дни Съезда будет работать выставка партийных проектов «Единой России», где все желающие смогут получить информацию об их реализации. Также по специальному QR-коду можно будет перейти на сайт и узнать подробности об удачных региональных практиках.