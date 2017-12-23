Валерий Павлов: Псковские НКО правильно определили направление развития

11:31, 22 декабря 2017, ПАИ

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) Псковской области правильно определили направления развития. Об этом заявил председатель Общественной палаты региона Валерий Павлов на открытии V форума социально ориентированных НКО 22 декабря в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Павлов отметил, что в этом году более полутора десятков псковских НКО получили президентские гранты. «Это значит, что они правильно выбирают проблематику, не только для области, но для всей страны», - подчеркнул он.

Секретарь Общественной палаты поздравил представителей НКО с началом работы юбилейного форума. «Наши встречи стали традиционными. В течение года мы отчитываемся о том, какая реакция была на форуме», - добавил он и пожелал плодотворной дискуссии.

Также Валерий Павлов рассказал о работе Общественной палаты области. «Сейчас у нас в работе закон о пчеловодстве, об исторических данных и другие законы, которые мы прорабатываем. Общественные палаты региона получили право формирования наблюдателей на выборах. Мы уже провели заседание группы, главное наблюдателей обучить, подготовить», - отметил он.