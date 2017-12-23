В Пскове стартовал V форум социально ориентированных НКО

11:43, 22 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 22 декабря, в Пскове стартовал V форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области, в котором принимают участие более 300 человек.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, пленарная сессия форума прошла в актовом зале администрации Псковской области. В приветственном слове к участникам модератор мероприятия, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова отметила, что форум за 5 лет состоялся как площадка для знакомства представителей различных НКО и открытого диалога с властями.

«Поскольку форум у нас юбилейный, мы решили подготовить в качестве сюрприза отдельные площадки — мастер-классы», — добавила Седунова. В частности, сообщила она, в рамках форума пройдут мастер-классы по продвижению в соцсетях, по поиску ресурсов для реализации социальных проектов. Также в ходе выступления модератор напомнила, что в регионе уже много лет действует программа грантовой поддержки НКО со стороны областной администрации.

Собравшихся пришёл поздравить и врио заместителя губернатора Псковской области Николай Цветков. Он также зачитал текст поздравления участникам форума от имени врио губернатора Михаила Ведерникова и пообещал, что в 2018 году активная поддержка социально ориентированных НКО со стороны региональных властей будет продолжена.

Отметим, в рамках форума запланировано множество тематических мероприятий. Так, руководитель федерального проекта «МедиаГвардия» Анна Рогачева проведет мастер класс «Основы SMM-продвижения или как развивать свой проект в социальных сетях». Об основных принципах и источниках фандрайзинга, формах взаимодействия с бизнесом и иными партнерами расскажет заместитель исполнительного директора Фонда «Наше будущее» Евгений Рахновский.

Кроме того, сегодня пройдет круглый стол на тему «Общественный совет: как сделать его эффективным», где участники обсудят основные принципы работы советов, эффективную модель Общественного совета и механизмы их взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

О том, как получить грант президента России на реализацию социального проекта, расскажет советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

В качестве экспертов на мероприятия форума приглашены представители социально ориентированных НКО и общественных организаций, СМИ, органов исполнительной власти региона и другие специалисты.

Отметим, Форум социально ориентированных НКО Псковской области — это диалоговая площадка по выработке совместных решений в сфере взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти разных уровней, обсуждению актуальных вопросов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и возможных путей их решения, а также выявление наиболее эффективных практик общественных объединений и формирования региональной повестки поддержки гражданских инициатив.

Организаторами форума выступает администрация Псковской области, Общественная палата Псковской области и АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».