Советник главы Фонда президентских грантов отметил «трудную работу псковских НКО, которая помогает государству»

11:53, 22 декабря 2017, ПАИ

«Вы делаете очень трудную и хорошую работу, которая помогает государству», - обратился советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов к участникам V форума социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Псковской области, который открылся сегодня, 22 декабря, в Пскове. «У вас нет цели получения прибыли, вы хотите сделать мир лучше, помочь сиротам, инвалидам», - подчеркнул Владимир Татаринов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам выступающего, все действия президента России в этом году направлены на поддержку Фонда грантов, при этом Владимир Путин поручил сделать систему грантов понятной. «Задача, чтобы деньги доходили до тех, кто реально работает», - сказал Владимир Татаринов. Он отметил, что Фонд грантов по решению главы государства увеличен с 4 до 7 млрд рублей.

Также советник руководителя Фонда напомнил, что в первом грантовом конкурсе победили только 4 псковских проекта, во втором – уже 17. «Есть у вас недостатки: вы очень хорошо умеете работать, но не знаете как подать проект. И мы стараемся вам досконально объяснить, как правильно все подавать, оформлять, и мы радуемся, когда вы побеждаете», - подчеркнул он.

Владимир Татаринов сообщил, что 19 февраля начнётся новый этап подачи заявок на гранты и пообещал остановиться на этот вопросе подробно в ходе работы Форума.

Председатель псковской областной общественной организации «Центр устойчивого развития Псковской области» Семен Никонов отметил, что НКО важно обучить правильному оформлению заявок на гранты. «В этом году победителями президентского гранта стали организации, которые ни разу не участвовали в конкурсе. Это здорово. Сейчас необходимо сопровождение идей организаций – пошаговое. У организации есть идея, нужно подать все правильно. Мы будем заниматься этой задачей, вы можете к нам обращаться», - заключил он.