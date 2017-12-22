0
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
16:21
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
14:36
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Еще новости
Происшествия

Бензопилу, водяной насос и сварочный аппарат похитили два белоруса в Стругокрасненском районе

В деревне Ротный Двор Стругокрасненского района из гаража были похищены бензопила, водяной насос, сварочный аппарат, пневматическое ружье, шлифовальная машинка, спиртное и дизтопливо. Кража совершена в период с 18 по 21 декабря,  в гараж злоумышленники проникли, сорвав замок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ущерб от кражи составил около 57 тысяч рублей.  Подозреваются в совершении этого преступления два безработных белоруса 37 и 44 лет.

В ночь на 21 декабря эти же мужчины в той же деревне украли из сарая водяную мотопомпу.

Сотрудники полиции подозреваемых задержали, похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
18 декабря 2017
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии
15 декабря 2017
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии 2

Идет загрузка...