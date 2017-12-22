Бензопилу, водяной насос и сварочный аппарат похитили два белоруса в Стругокрасненском районе

13:33, 22 декабря 2017, ПАИ

В деревне Ротный Двор Стругокрасненского района из гаража были похищены бензопила, водяной насос, сварочный аппарат, пневматическое ружье, шлифовальная машинка, спиртное и дизтопливо. Кража совершена в период с 18 по 21 декабря, в гараж злоумышленники проникли, сорвав замок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ущерб от кражи составил около 57 тысяч рублей. Подозреваются в совершении этого преступления два безработных белоруса 37 и 44 лет.

В ночь на 21 декабря эти же мужчины в той же деревне украли из сарая водяную мотопомпу.

Сотрудники полиции подозреваемых задержали, похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела.