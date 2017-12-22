Под Новгородом водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП из-за инфаркта
В четверг, 21 декабря, в Крестецком районе Новгородской области 63-летний водитель из Псковской области, управлявший грузовиком Scania попал в смертельное ДТП.
Как сообщает vnovgorode.ru со ссылкой на новгородское УГИБДД, авария произошла около 05:55 на 423 км федеральной трассы «Россия». Грузовик съехал в кювет. Водитель скончался на месте происшествия. По предварительной информации, причиной аварии стал инфаркт.