Замглавы управления соцзащиты Псковской области: Сопровождение проживания инвалидов – значимый проект для региона

13:00, 22 декабря 2017, ПАИ

«Сопровождение проживания инвалидов – значимый проект для нашего региона», - заявила заместитель начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Татьяна Николаева сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Николаевой, по результатам реализации программы создана специальная методическая база и нормативные документы, которые можно будет применять и в других регионах с целью развития стационарно-замещающих технологий для работы с инвалидами. За два года реализации проекта в нем были задействованы пять площадок, в частности, псковские Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В. П. Шмитца, где эта методика и разрабатывалась.

Татьяна Николаева также рассказала, что в рамках проекта была создана специальная квартира учебного сопровождения проживания, где люди проходили обучение самостоятельной жизни. По ее словам, в ходе реализации проекта у воспитанников наблюдалась положительная динамика, многие ребята научились строить отношения в коллективе и стали более внимательно относиться к труду.

«Мастерские оформили лицензии для дополнительного профессионального образования для инвалидов, по окончанию которого каждому будет присвоен разряд и выдано удостоверение. Они смогут потом сами выбирать работу», - пояснила замначальника управления соцзащиты.

Координатор Службы поддержки семейного устройства Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» Лариса Сергеева рассказала, что благодаря пилотному проекту организация приобрела две машины «Лада Ларгус» и теперь 24 подопечных, которые трудятся в интеграционных мастерских в Пскове, могут без труда добираться до учреждения.

«Мы также купили прицеп для перевозки продукции на ярмарки и фестивали. Сейчас мы не понимаем, как без него жили», - подчеркнула Лариса Сергеева.

Она также добавила, что ребята занимаются изготовлением швейной, гончарной и столярной продукции: «Не все наши ребята могут шить, трое человек из 10 могут шить на машинке, все остальные вяжут, плетут бисером. В Порхове проходит ярмарка, районная администрация нам выделила там специальное место, где мы представляем продукцию».

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв рассказал, что в Центр приезжают коллеги из других регионов для обучения. «Очень важно такое взаимодействие, когда и общественные организации и государство создают такую сеть для помощи нуждающимся людям», - отметил он.

Кроме того, Андрей Царёв подчеркнул важность внесения понятия «сопровождение проживания инвалидов» в законодательство РФ, поскольку это позволит развивать и реализовывать проект на практике в других регионах.