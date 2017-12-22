Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов

12:55, 22 декабря 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержали троих учащихся из Пскова в возрасте 18-19 лет, которых подозревают в совершении кражи и грабежа вечером 20 декабря.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, задержанных подозревают в том, что сначала в магазине на проспекте Ленина они украли 2 набора с виски и коробку конфет, а через некоторое время открыто похитили ещё 2 бутылки виски из магазина на улице Вокзальной.

Похищенное у задержанных изъято, проводится расследование.