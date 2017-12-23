Братчиков поручил открыть дополнительно 500-600 мест в детских садах Пскова

13:33, 22 декабря 2017, ПАИ

Сити-менеджер Пскова Александр Братчиков по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова провел рабочее совещание по вопросу создания дополнительных мест в детских садах областного центра.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава администрации Пскова заявил сотрудникам управления образования города: «В связи с эффективной поддержкой демографии, проводимой со стороны федерального центра, и увеличением рождаемости за последние годы, в том числе и в Пскове, необходимо продумать ряд мероприятий по обеспечению дополнительных мест в детских садах. За последние 5 лет в Пскове около 2000 малышей в возрасте от 3-х лет обеспечены дополнительными местами в садиках. Задача на ближайшую перспективу - 500-600 мест».

В свою очередь замначальника управления образования города Анна Кузыченко доложила сити-менеджеру, что уже практически завершена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Юбилейной. В настоящий момент там размещаются 6 из возможных 12 групп детей, а проведение капремонта позволит принять в отделение дополнительно 180 дошкольников.

Кроме того, продолжила она, в ближайшее время планируется провести переговоры с представителями ОАО «РЖД» по вопросу передачи подведомственного детского сада в собственность муниципалитета. Если это будет сделано, город сможет создать в этом детском саду еще порядка 100 мест.

В ответ сити-менеджер поручил участникам совещания определить территории под строительство двух новых детских садов в Пскове по 12 групп в каждом.

Кроме того он поручил управлению образования и комитету социально-экономического развития разработать комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие лицензированных частных детских садов в рамках проектов частно-государственного партнёрства.

Братчиков напомнил, что согласно законодательству, лицензированные частные детские сады вправе рассчитывать на субвенции от государства согласно норматива.

«В наших интересах оказать помощь тем лицам, которые хотят добросовестно оказывать образовательную услугу. Желающим создать частный детский сад с условием прохождения государственного лицензирования нужно организовать юридические консультации со специалистами, пояснить механизмы действий с созданием инфраструктуры под группы. Вместе с тем, владельцы таких садиков должны пойти навстречу в части приемлемой родительской платы», - сказал он и добавил, что даже если удастся создать несколько таких садиков по 8-12 малышей в каждом, это будет хорошим подспорьем городу.