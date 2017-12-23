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Общество

В новогодние праздники коммунальные службы Пскова будут работать без выходных

Коммунальные службы Пскова в новогодние праздники будут работать без выходных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Во всех организациях, отвечающих за снабжение Пскова теплом, горячей и холодной водой, электроэнергией будет организовано круглосуточное дежурство специалистов-ремонтников и руководящего состава. В каждой управляющей организации, в соответствии с утвержденным графиком, в праздничные дни должны дежурить сантехники, электрики, сварщики и другие мастера, укомплектованные материалами и техникой для проведения всех необходимых работ, которые должны оперативно реагировать на заявки жителей.

«Основным координирующим центром в Пскове станет Единая дежурно-диспетчерская служба (055), куда во время новогодних выходных, в случае возникновения аварийных ситуаций, можно будет позвонить и получить любые сведения, телефоны экстренных служб, специалистов-ремонтников, несущих дежурства в управляющих организациях», — сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

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