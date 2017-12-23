В Пскове провели ганзейскую викторину

13:41, 22 декабря 2017, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр провёл ганзейскую викторину «УРА! ГАНЗА». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие 7 команд от учебных заведений города Пскова, возраст участников - от 14 до 30 лет.

Викторина представляла собой интеллектуальную игру в формате брейн-ринга и состояла из 7 туров. Каждый из туров был посвящен ганзейской тематике: история Ганзейского союза, интересные факты о странах, являющихся участницами Ганзейского Союза Нового времени, их национальные блюда и музыка.

Первое место заняла команда «Das ist Hansa», второе – команда «МИК», третье – «Корпускулярно-волновой дуализм».