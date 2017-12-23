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Общество

Новогодние программы подготовили для псковичей библиотеки города

Все филиалы центральной библиотечной системы Пскова подготовили новогодние программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Познавательно-развлекательный час для детей «Дед Мороз в гостях у Санта-Клауса» состоится 25 декабря в 11:00 в библиотеке «Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева» (улица Юбилейная, 87а).

Новогодний бал для юных псковичей «Праздник чудес и волшебства» пройдёт с 25 по 27 декабря в 16:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20).

С 25 по 28 декабря в 13:00 в библиотеке семейного чтения (улица Алёхина, 20) состоится новогодняя программа «Праздник Елки и зимы».

27 декабря в 10:30 юные псковичи смогут отправиться в новогоднее путешествие «Сказки Деда Мороза» в детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский проспект, 21).

В этот же день в 14:30 в библиотеке «Диалог» (улица Поселочная, 15) учащиеся средней общеобразовательной школы №16 покажут новогодний спектакль «Новый год в Простоквашино».

Кроме того, с 25 по 29 декабря и с 3 по 5 января псковичей приглашают принять участие в Рождественских чтениях «Сказка под Елкой», которые пройдут во всех филиалах Центральной библиотечной системы города, в часы работы библиотек.

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