Семена из Италии, Германии и Китая не пропустили через границу в Псковской области

14:03, 22 декабря 2017, ПАИ

Семена овощных культур из Италии, Германии и Китая не пропустили через границу в МАПП Бурачки Себежского района. Такое решение специалист Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям принял в связи с отсутствием необходимых фитосанитарных сертификатов стран происхождения семян.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, общий вес груза превысил 18 тонн, семена прибыли на границу из Нидерландов.

Груз возвращен на сопредельную территорию.