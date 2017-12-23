Семена из Италии, Германии и Китая не пропустили через границу в Псковской области
Семена овощных культур из Италии, Германии и Китая не пропустили через границу в МАПП Бурачки Себежского района. Такое решение специалист Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям принял в связи с отсутствием необходимых фитосанитарных сертификатов стран происхождения семян.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, общий вес груза превысил 18 тонн, семена прибыли на границу из Нидерландов.
Груз возвращен на сопредельную территорию.