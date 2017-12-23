Иностранным студентам ПсковГУ рассказали, как принять участие в программе переселения в РФ

17:52, 22 декабря 2017, ПАИ

21 декабря специалисты Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения совместно с представителями УМВД обсудили с иностранными студентами ПсковГУ вопросы участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также получение разрешения на временное проживание.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета, студентам рассказали о возможностях и условиях участия в программе «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы». Им также была представлена информация о перспективах социально-экономического развития Псковской области, предоставляемых участникам государственной программы социальных гарантиях, возможностях получения образования, трудоустройства, ведения бизнеса, инвестиционных проектах.