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Общество

11 курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России сразились за звание лучшего

11 конкурсантов боролись за звание самого сильного, смелого, ловкого, эрудированного, обладающего творческими способностями, в конкурсе «Виват, курсанты!» в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

На первом этапе курсанты прошли спортивные испытания, соревнуясь в челночном беге и подтягивании на перекладине, также они демонстрировали приемы борьбы и навыки огневой подготовки, стреляя из пистолета Макарова. Финал смотра-конкурса включал в себя творческие задания.

По сумме баллов всех этапов конкурса жюри определило победителя, которым стал курсант 5 курса Виталий Козьяков. Второе место занял курсант 4 курса Григорий Яловой, третье – курсант 5 курса Олег Толкачев.

Самым сильным и быстрым признан курсант 2 курса Али Курбанов, а самыми меткими стали курсанты 3 курса Дмитрий Гаврилов и Шихмагомед Султанов.

Почетные грамоты победителям и призерам конкурса вручал врио начальника псковского филиала академии ФСИН России Владислав Белов.

Отметим, что конкурс «Виват, курсанты!» стал уже традиционным в Псковском филиале Академии ФСИН. Он проходит ежегодно с целью укрепления престижа службы в уголовно-исполнительной системе и развития у курсантов филиала активной жизненной позиции.

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