Псковских школьников приняли в члены клуба «Юный моряк-подводник»

15:45, 22 декабря 2017, ПАИ

Четверых воспитанников центра «Патриот» приняли в ряды военно-патриотического клуба «Юный моряк-подводник» во время торжественного мероприятия, посвященного годовщине со дня вступления в строй большой атомной подводной лодки «Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие прошло в учебном классе средней школы №18, где воспитанники центра «Патриот» прочитали стихотворения, посвященные морякам-подводникам, и продемонстрировали свои умения в передаче информации с помощью морской «флажной азбуки».

В качестве гостей на мероприятии присутствовали начальник штаба дивизии подводных лодок Виктор Семенов, капитан 1 ранга, бывший командир подводной лодки Виктор Шарков, председатель Совета ветеранов ВМФ, капитан 1 ранга Виктор Михайлов и председатель общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов.

Напомним, БАПЛ «Псков» заложена 29 июня 1989 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» и в декабре 1993 года введена в строй. В 1994 года включена в состав 7-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного Флота.

В апреле 1995 года приказом главнокомандующего Военно-морским флотом РФ получила наименование «Псков». Шефство города Пскова над большой атомной подводной лодкой «Псков» началось 19 марта 1996 года.