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Общество

Марина Борисенкова о бюджете-2018: То, что добавили средства на доступную среду, - очень радостно

«Всегда хотелось бы, чтобы бюджет был лучше, но он в любом случае социально ориентирован», - заявила в комментарии Псковскому агентству информации депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной организации общества инвалидов Марина Борисенкова.

Марина Борисенкова

«А что добавили средства на доступную среду – это очень радостно. Можно сделать чуть больше хорошего для людей с инвалидностью», - добавила она. «Хочется, чтобы была доступность. Чтобы люди с инвалидностью могли выйти из дома и добраться до любого объекта. В преддверии Ганзейских дней хочется, чтобы Псков достойно выглядел», - пояснила депутат.

Напомним, вчера, 21 декабря, депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях бюджет региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно главному финансовому документу области, в следующем году более 21 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию ряда региональных государственных программ. Изменения были внесены по итогам работы согласительной комиссии по бюджету.

В частности, дополнительно 6 млн рублей будут направлены на проведение высокотехнологичных операций по стентированию, 3 млн рублей — на реализацию госпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», 5 млн рублей — на финансирование доставки квитанций населению для оплаты взносов за капитальный ремонт, 2,5 млн рублей – на возобновленную подпрограмму «Развитие садоводства». 

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