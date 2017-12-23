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Общество

Фонд «Наше будущее» и центр инноваций социальной сферы Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

22 декабря автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» и фонд региональных социальных программ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках работы V форума социально ориентированных НКО.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, цель совместного сотрудничества заключается в поддержке начинающих и действующих социальных предпринимателей Псковской области.

В рамках совместной работы стороны планируют заниматься поиском и привлечением социальных инвесторов, проводить образовательные семинары, круглые столы и лектории, разрабатывать программы дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения, создавать и продвигать на территории области франшизы наиболее успешных социальных предпринимателей, организовывать конференции по социальному предпринимательству и другие мероприятия.

В следующем году центр инноваций социальной сферы и фонд «Наше будущее» планируют провести конкурс социальной рекламы, а также принять участие в ежегодном форуме приграничных регионов и социальном форуме Псковской области.

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