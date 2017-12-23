Новогодние праздники отразятся на графике работы Многофункционального центра Псковской области

16:16, 22 декабря 2017, ПАИ

29 декабря все отделы приема заявителей Многофункционального центра Псковской области будут работать с 9:00 до 18:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в МФЦ, исключение составят отделы приема заявителей в Печорах, Дедовичах и Пушкинских Горах (с 8:00 до 17:00) и в Стругах Красных (с 8:30 до 17:30).

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года у всех отделов приема заявителей Многофункционального центра выходные дни.