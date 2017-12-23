В Пскове пройдут торги по продаже автомобилей должников

17:58, 22 декабря 2017, ПАИ

10 января в 11:00 в Пскове можно будет приобрести три автомобиля на торгах по продаже арестованного имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Первый заявленный на торги автомобиль – TOYOTA RAV4 2009-го года выпуска. Начальная цена лота - 710 тысяч рублей. Цена задатка - 71 тысяча рублей, шаг аукциона - 35 тысяч 500 рублей. Автомобиль находится в Великих Луках.

Второй - MAZDA 6 2004-го года выпуска. Автомобиль принимал участие в ДТП, сообщили приставы. Начальная цена лота - 88 тысяч 400 рублей рублей. Цена задатка и шаг аукциона - 4 тысячи 420 рублей. Машина находится в Пскове.

Третий автомобиль - CHEVROLET LACETTI 2007-го года выпуска, имеющий потёртости. Начальная цена лота - 179 тысяч рублей. Цена задатка и шаг аукциона - 8 тысяч 950 рублей. Атомобиль находится в Пскове.

Напомним, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах – одна из мер принудительного исполнения. Право применить её судебному приставу-исполнителю дает федеральный закон «Об исполнительном производстве». Надо отметить, что судебный пристав–исполнитель лишь накладывает арест. Реализацией же на торгах арестованного имущества должника занимаются специализированные предприятия.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в межрегиональном территориальном управлении федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Гоголя, д. 4, – по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни - с 10:00 до 13:00. Телефон: (8112) 66-85-96.