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Общество

Совет министров Северных стран откроет новый конкурс для Северо-Запада России

В конце года Совет министров Северных стран открывает приём заявок на участие в конкурсе проектов, которые дают возможность получения грантов от двух программ: сотрудничества Северных стран с Россией и развития НКО в регионе Балтийского моря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по экономическому развитию администрации Псковской области.

Руководитель офиса генерального секретаря Совета министров Северных стран Кеннет Броман отметил, что сотрудничество и взаимодействие на равноправной основе в этом регионе имеет большое значение. «2018 год, объявленный в России «годом добровольца и волонтера», будет посвящен повышению гражданской активности и волонтерской работы, и я с большим нетерпением ожидаю увидеть хорошие и тщательно проработанные проекты сотрудничества Северных стран и России, а также более широкого региона Балтийского моря», - добавил он.

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