Совет министров Северных стран откроет новый конкурс для Северо-Запада России

18:03, 22 декабря 2017, ПАИ

В конце года Совет министров Северных стран открывает приём заявок на участие в конкурсе проектов, которые дают возможность получения грантов от двух программ: сотрудничества Северных стран с Россией и развития НКО в регионе Балтийского моря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по экономическому развитию администрации Псковской области.

Руководитель офиса генерального секретаря Совета министров Северных стран Кеннет Броман отметил, что сотрудничество и взаимодействие на равноправной основе в этом регионе имеет большое значение. «2018 год, объявленный в России «годом добровольца и волонтера», будет посвящен повышению гражданской активности и волонтерской работы, и я с большим нетерпением ожидаю увидеть хорошие и тщательно проработанные проекты сотрудничества Северных стран и России, а также более широкого региона Балтийского моря», - добавил он.