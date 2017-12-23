Александр Котов: Задача органов власти - обеспечить поддержку людям

16:56, 22 декабря 2017, ПАИ

Задача органов власти - обеспечить поддержку людям, заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов. Так он прокомментировал работу дискуссионной площадки «Качество государства» в рамках XVII Съезда партии, который начал работу 22 декабря в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Качество государства - это очень широкая тема, которая затрагивает все сферы нашей жизни. Народ является единственным источником власти, все конституционные принципы сводятся к этому. Сегодня на нашей дискуссионной площадке об этом еще раз говорили: о представительстве народа, о законодательных органах власти, о том, каким образом работать над законопроектами и совершенствовать законодательство таким образом, чтобы народ чувствовал защиту, заботу и понимал бы, что в случае необходимости он всегда найдет поддержку и помощь со стороны государства. Такая задача стоит перед нами, и мы всячески будем стараться ее решать», - подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России».

Одной из важных тем дискуссионной сессии стало противодействие коррупции. «Все субъекты страны в той или иной мере сталкиваются с такими проявлениями. Мы уже многое сделали в регионе для того, чтобы поправить наше областное законодательство и ввели туда нормы, которые направлены на профилактику и противодействие коррупции. Сегодня об этом как раз шел разговор. Предлагаются изменения в федеральное законодательство. Они связаны с контролем доходов и расходов чиновников, которые занимают государственные посты. Я думаю, эти нормы повлияют на то, чтобы коррупционных проявлений стало меньше, чтобы неизбежно наступала ответственность за совершение таких преступлений», - сообщил Александр Котов.