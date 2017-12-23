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Общество

Ирина Богачева: Бюджет на 2018 год сложный, но он показывает рост по всем основным социальным расходам

«Бюджет на 2018 год сложный, но он показывает рост по всем основным социальным расходам, в том числе по здравоохранению», - заявила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева в комментарии Псковскому агентству информации.  

Ирина Богачева

«Меня эта тема очень беспокоила, как главврача. Средств на содержание лечебных учреждения не хватает. И то увеличение, которое идет в бюджете территориального фонда – оно долгожданное. Оно позволит решить задачу выполнения «майских указов» по зарплате персонала», - добавила она.

По словам парламентария, дополнительные средства, которые получены областью, «говорят о том, что, несмотря на все сложности, социальные задачи стоят на первом месте».

Ирина Богачева также прокомментировала выделение дополнительно 6 млн рублей на проведение высокотехнологичных операций по стентированию. «Напомним, вчера, 21 декабря, депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях бюджет региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», - пояснила она.

Напомним, вчера, 21 декабря, депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях бюджет региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно главному финансовому документу области, в следующем году более 21 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию ряда региональных государственных программ. Изменения были внесены по итогам работы согласительной комиссии по бюджету.

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