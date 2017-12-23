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Общество

Молодежный центр Пскова организовал культурно-познавательную поездку для 39 трудных подростков

Молодежный центр совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Пскова организовал поездку для 39 трудных подростков в Псково-Печорский монастырь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во время поездки ребята познакомились с историей Псковского края и обители, узнали о традициях средневекового воспитания детей, о культуре, быте и традициях псковичей.

После посещения монастыря для ребят были организованы подвижные и интеллектуальные игры. Отцом Харлампием были проведены спортивные состязания на улице - «Снежные забавы», в спортзале ребята прошли полосу препятствий и спарринг на боксерском ринге.

Также во время поездки группа посетила Старый Изборск. На Труворовом городище для ребят была организована интерактивная игра, где после подведения итогов поездки и ответа на вопросы по истории Пскова, были выбраны князь и княгиня псковские. Остальные ребята стали почетными дружинниками, преодолев полосу препятствий.

В завершение поездки все подростки получили памятные призы и подарки.

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