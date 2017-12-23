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Политика

Каленский: Поднятые на съезде «Единой России» аграрные проблемы касаются и Псковской области

Поднятые на съезде «Единой России» аграрные проблемы касаются и Псковской области, заявил заместитель секретаря Псковского регионального отделения Партии, руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Валентин Каленский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «ЕР», 22 декабря он стал участником обсуждения вопросов поддержки села и развития фермерства, состоявшегося в рамках XVII съезда партии на дискуссионной площадке «Аграрная сверхдержава».

Валентин Каленский

«Наша область тоже является аграрной, и те проблемы, которые поднимались и обсуждались, в большей степени касаются и нас. Одно из рассмотренных обращений касалось поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. Я проанализировал, какие законопроекты были приняты Псковским областным Собранием в поддержку сельскохозяйственной кооперации», - рассказал Валентин Каленский.

Он отметил, что на площадке «получилась настоящая дискуссия», в ходе которой прозвучали конкретные обращения и поручения, а «не какая-то политическая бутафория». 

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