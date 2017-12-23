23 декабря в Псковской области ожидаются снег и гололедица
23 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит от -5 до 0 градусов.
Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.