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Трёх родителей привлекли к ответственности за переход путей под поездом вместе с детьми

Трёх родителей, которые переходили через железнодорожные пути под вагонами поезда  вместе со своими детьми на станции Новоселье Стругокрасненского района, привлечены к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела по делам несовершеннолетних Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

«Одна из жительниц близлежащей деревни во время проведения маневровых работ провела под поездом своего 6-летнего сына, подвергнув его жизнь и здоровье опасности», - подчеркнули в пресс-службе.

Там также рассказали, что в ходе рейда на станции Новоселье 18 и 19 декабря были выявлены 5 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 14 лет, которые в разное время находились безнадзорно на объекте повышенной опасности и переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, пролезая под вагонами грузового состава. При этом 9-летний мальчик перелезал под автосцепкой между двумя цистернами во время проведения маневровых работ и тащил за собой велосипед, таким образом, создал прямую угрозу своей жизни и здоровью.

Родители всех несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение своих обязанностей были привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних Стругокрасненского района. За данное правонарушение законом предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 500 рублей.

«Данная проблема в поселке Новоселье существует давно, поселок разделен железной дорогой на две части и единственным местом для перехода железной дороги является железнодорожный переезд, который находится на отдалении и не оборудован зоной для пешеходов. На станции часто оставляют грузовые составы. Для решения данной проблемы в Псковском ЛО готовится очередное представление в адрес руководства ОАО «РЖД», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что с 22 декабря 2017 года по 9 января 2018 года в Псковском ЛО МВД России на транспорте проводится операция «Каникулы», направленная на профилактику и предупреждение травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.

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