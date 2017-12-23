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Общество

Более 600 юных псковичей посетили новогодние утренники в ГКЦ

За пять дней новогодние представления в Городском культурном центре (ГКЦ) Пскова посетило уже более 600 школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Для самых маленьких псковичей организовано новогоднее интерактивно-развлекательное представление «Лунтик водит хоровод! Ждет друзей на Новый год!».

Для школьников среднего звена организаторы из ГКЦ приготовили танцевальное представление «Между нами тает лёд, потому что новый год». В сказочную страну танцев ребят проводят Червонная королева, Алиса и Безумный шляпник.

Кроме того, псковских школьников в конце декабря ждёт ещё одно сказочное представление - музыкальная сказка «Чудеса, да и только, у Новогодней елки». 

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