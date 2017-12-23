Игорь Дитрих о выделении средств на высокотехнологичные операции в бюджете-2018: 70-80 пациентам не придется ехать за пределы области

17:37, 22 декабря 2017, ПАИ

«Бюджет на 2018 год давался тяжело, но в итоге длительной и эффективной работы согласительной комиссии многие вопросы были решены», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы.

«Конечно, всем и всегда хочется большего, но для этого надо работать и получать дополнительные доходы», - добавил он.

По словам парламентария, здравоохранение в новом бюджете получило больше средств, чем в прошлом году. Кроме того, добавил он, очень хорошо, что удалось получить 6 миллионов рублей дополнительно на проведение операций по стентированию. «Эта сумма не покрывает всю потребность, но 70-80 пациентам не придется ехать за пределы области», - пояснил он. Кроме того, добавил он, на согласительной комиссии было отмечено, что если будут появляться дополнительные средства, то расходы на проведение высокотехнологичных операций будут увеличены. «Можно будет делать операции здесь, а не отправляться за пределы области», - резюмировал Игорь Дитрих.

Напомним, вчера, 21 декабря, депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях бюджет региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно главному финансовому документу области, в следующем году более 21 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию ряда региональных государственных программ. Изменения были внесены по итогам работы согласительной комиссии по бюджету.

В частности, дополнительно 6 млн рублей будут направлены на проведение высокотехнологичных операций по стентированию, 3 млн рублей — на реализацию госпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», 5 млн рублей — на финансирование доставки квитанций населению для оплаты взносов за капитальный ремонт, 2,5 млн рублей – на возобновленную подпрограмму «Развитие садоводства».