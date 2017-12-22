Более 135 килограммов взрывчатки изъяла псковская Росгвардия в этом году

17:50, 22 декабря 2017, ПАИ

В этом году в ходе выполнения специальных операций сотрудники Отдела Росгвардии по Псковской области изъяли более 135 килограммов взрывчатки, 50 единиц огнестрельного оружия, свыше 13 тыс. боеприпасов. Такие данные были озвучены на совещании по итогам 2017 года руководителей подразделений территориального органа, которое провёл начальник областного Отдела Росгвардии, полковник Игорь Иванов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, также с начала года были изъяты 41,2 грамма наркотических веществ. Сотрудники ОМОН и СОБР при оказании содействия правоохранительным органам задержали 77 подозреваемых в совершении преступлений.

Работники вневедомственной охраны области свыше 1 тыс. 300 раз выезжали по заявкам дежурных частей полиции о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, при этом 2 тыс. 906 человек задержаны за совершение административных правонарушений. Краж с охраняемых объектов не допущено.

За отчетный период инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Псковской области провели свыше 22 тыс. проверок владельцев оружия, за нарушения установленных правил оборота оружия к административной ответственности привлечены более 1 тыс. 500 граждан.

Кроме того, за год псковская Росгвардия предоставила свыше 12 тыс. государственных услуг гражданам и юридическим лицам в сфере оборота оружия.

Игорь Иванов вручил отличившимся сотрудникам и военнослужащим ведомственные медали, грамоты и благодарности.