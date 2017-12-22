В 16 сельских школах Псковской области отремонтируют спортзалы в 2018 году

17:59, 22 декабря 2017, ПАИ

В 2018 году в 16 сельских образовательных учреждениях Псковской области будут отремонтированы спортивные залы. Об этом заявил начальник регионального Государственного управления образования Александр Седунов на семинаре-совещании по вопросам социальной сферы 22 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«В текущем году в сельских школах были отремонтированы 14 спортивных залов, и в следующем году эта работа продолжится. На эти цели будет направлен почти 21 млн рублей», — отметил Александр Седунов.

Также он напомнил, что в этом году была открыта новая школа на 1 тыс. 350 мест в деревне Борисовичи Псковского района, завершается строительство школьного здания в Великих Луках на 825 мест и в следующем году начнутся строительные работы нового корпуса школы в Дно на 500 учеников.

Что касается доступности дошкольного образования, то в настоящий момент очередей детей в возрасте от 3 до 7 лет в детских садах региона нет. Кроме того, в 2018 году Псковская область приступит к реализации федерального проекта по созданию новых мест для детей от 2 месяцев до 3 лет.

В целях развития дополнительного образования детей в Псковской области начали работу три школьных технопарка: в Псковской лингвистической гимназии, Центре науки и спорта «Без предела» и досуговом центре «Юный техник», впереди — открытие «Кванториума» и создание регионального модельного центра.

Новым в сфере профессионального образования региона стало проведение областного чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы)». Если в этом году соревнование проходило только среди поваров, то в следующем году конкурсных направлений будет больше: «парикмахерское искусство», «спасательные работы», «предпринимательство», «медицинский и социальный уход».

В ходе семинара-совещания также подвели итоги работы в сфере труда и занятости населения. По данным на 1 декабря, количество безработных по сравнению с прошлым годом снизилось на 1,1 тыс. человек годом и составило 2,9 тыс. человек.

Что касается сферы здравоохранения, то в уходящем году начал работу лучевой каньон областного онкоцентра и готовится к открытию перинатальный центр. Текущие ремонты и закупка нового оборудования проведены в больницах Невеля, Печор, Дно, Палкино, Острова, Великих Лук, Гдова, Куньи, Себежа и Пскова.

Добавим, что в ходе двухдневного совещания под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой также обсуждались итоги работы социальной сферы региона, культуры и туризма.