Безаварийной и стабильной работы пожелали энергетикам власти Пскова

18:05, 22 декабря 2017, ПАИ

Безаварийной и стабильной работы, новых достижений и успехов в развитии отрасли, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия пожелали энергетикам в их профессиональный праздник 22 декабря глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В мире информационных технологий любой перебой в электроснабжении чреват самыми тяжелыми последствиями. Поэтому быть энергетиком в наши дни - это и почётно, и ответственно. Благодаря вашему ежедневному, добросовестному труду обеспечивается надежное, бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией и теплом, стабильная работа промышленных и социальных объектов, комфортная жизнь псковичей», - подчеркнули градоначальники.

В своём поздравлении они отметили, что успех любого дела - это всегда результат большого труда коллектива профессионалов, преданных ему всей душой. Иван Цецерский и Александр Братчиков выразили признательность и благодарность всем специалистам и ветеранам энергетической отрасли за напряжённый труд.