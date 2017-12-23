Михаил Ведерников: Благодаря работе нескольких поколений профессионалов энергетика стала одной из ключевых отраслей российской экономики

18:20, 22 декабря 2017, ПАИ

Работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области поздравил с профессиональным праздником врио губернатора Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Благодаря слаженной работе нескольких поколений профессионалов российская энергетика стала одной из ключевых и важнейших отраслей российской экономики. Ваш каждодневный труд обеспечивает энергетическую безопасность региона, дает рост промышленного потенциала, приносит свет и тепло в дома наших граждан», - подчеркнул врио главы региона.

По его словам, сегодня профессия энергетика развивается: внедряются современные технологии, вводятся в строй новые энергообъекты. «Уверен, ваш профессиональный опыт и преданность своему делу будут и дальше служить во благо Псковской области и ее жителей», - сказал Михаил Ведерников.

Особую благодарность он адресовал ветеранам отрасли, «которые создавали и приумножали профессиональные традиции».

«Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам безаварийной работы, крепкого здоровья и благополучия!», - заключил врио губернатора.