0
20:12
Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
17:59
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
16:54
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
14:32
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы
12:16
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове
11:25
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
10:14
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

Руководитель псковских бардов встретился с пенсионерами

Руководитель псковских бардов стал гостем на творческой встрече в Псковском Красном Кресте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, встреча с лауреатом и дипломантом многих фестивалей авторской песни, членом Союза писателей России, поэтом Игорем Плоховым прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма».

Открыла встречу Белла Коваленко, которая рассказала об организации «Псковские барды» и о намеченных планах, среди которых проведение в июле 2018 года V фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость». Своё выступление Игорь Плохов начал с песни О. Митяева «Изгиб гитары желтой», неофициального гимна бардовской песни в России. Затем гость познакомил аудиторию со своим творчеством. Звучали песни «Круговорот еды в природе» и «Напутствие студентов абитуриентам», композиции Ю. Визбора, Б. Окуджавы.

Творческая встреча прошла в рамках проекта с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
23 декабря 2017
Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
23 декабря 2017
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
23 декабря 2017
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы
23 декабря 2017
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы 1
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове
23 декабря 2017
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове 1
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
23 декабря 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису 1
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
23 декабря 2017
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
На прогулку с собаками к реке приглашает псковичей АНЗО «Шанс»
22 декабря 2017
На прогулку с собаками к реке приглашает псковичей АНЗО «Шанс»

Идет загрузка...