Руководитель псковских бардов встретился с пенсионерами

20:02, 22 декабря 2017, ПАИ

Руководитель псковских бардов стал гостем на творческой встрече в Псковском Красном Кресте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, встреча с лауреатом и дипломантом многих фестивалей авторской песни, членом Союза писателей России, поэтом Игорем Плоховым прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма».

Открыла встречу Белла Коваленко, которая рассказала об организации «Псковские барды» и о намеченных планах, среди которых проведение в июле 2018 года V фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость». Своё выступление Игорь Плохов начал с песни О. Митяева «Изгиб гитары желтой», неофициального гимна бардовской песни в России. Затем гость познакомил аудиторию со своим творчеством. Звучали песни «Круговорот еды в природе» и «Напутствие студентов абитуриентам», композиции Ю. Визбора, Б. Окуджавы.

Творческая встреча прошла в рамках проекта с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.