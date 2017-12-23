Великолукский путепровод планируется открыть для спецтранспорта на следующей неделе

20:13, 22 декабря 2017, ПАИ

Рабочее движение по путепроводу через железнодорожные пути в Великих Луках планируется открыть для спецтранспорта уже на следующей неделе. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов по итогам посещения строительного объекта 22 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Основной задачей путепровода является возможность проехать из одной части города в другую, минуя железнодорожные пути. В первую очередь это важно для служб спасения — скорой помощи, пожарных, полиции. При экстренной необходимости, если железнодорожный переезд закрыт, строители смогут открыть рабочий проезд по путепроводу уже на следующей неделе», — пояснил он.

В настоящий момент на объекте ведется установка перильного и барьерного ограждений на путепроводе тоннельного типа и подходах к основному. На участке от путепровода тоннельного типа до основного выполняются работы по устройству щебеночного основания. Осуществляется установка опор наружного освещения на подходах к путепроводу и самом путепроводе. Ведется отсыпка дорожной насыпи внутри подпорных стен эстакады съезда № 1.

«В целом строители показывают хорошие темпы, график строительства выдерживается. На объекте находится достаточное количество материальных и людских ресурсов», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Напомним, строительством великолукского путепровода занимается подрядная организация «Балтийский берег». Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета.