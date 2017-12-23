Ход строительства школы № 6 в Великих Луках проконтролировали Вера Емельянова и Александр Кузнецов

22:19, 22 декабря 2017, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель главы региона Александр Кузнецов 22 декабря посетили строительную площадку нового корпуса школы № 6 в Великих Луках для контроля исполнения поручений врио губернатора Михаила Ведерникова, которые были даны подрядчику на недавнем совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как отметил Александр Кузнецов, на объекте сохраняется стабильная положительная динамика. По договоренности подрядчик увеличил число рабочих и ускорил темпы работ. В здании продолжается устройство кровли, внутренняя отделка помещений, монтаж лифтового оборудования и другие виды работ. Также выполняется благоустройство территории со строительством пришкольного стадиона. В соответствии с заключенными контрактами параллельно осуществляется поставка оборудования.

«Набранного темпа работ достаточно, чтобы выполнить поручение врио губернатора и закрыть тепловой контур до конца этого года», — подытожил он.

Напомним, новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова рассчитан на 825 учащихся и строится по соглашению с Минобрнауки РФ. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возводится на месте снесенного аварийного корпуса. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования), а также маcтерские со станками ЧПУ.

Свои двери для учеников школа откроет 1 сентября 2018 года.