0
20:12
Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
17:59
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
16:54
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
14:32
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы
12:16
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове
11:25
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
10:14
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

Ход строительства школы № 6 в Великих Луках проконтролировали Вера Емельянова и Александр Кузнецов

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель главы региона Александр Кузнецов 22 декабря посетили строительную площадку нового корпуса школы № 6 в Великих Луках для контроля исполнения поручений врио губернатора Михаила Ведерникова, которые были даны подрядчику на недавнем совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как отметил Александр Кузнецов, на объекте сохраняется стабильная положительная динамика. По договоренности подрядчик увеличил число рабочих и ускорил темпы работ. В здании продолжается устройство кровли, внутренняя отделка помещений, монтаж лифтового оборудования и другие виды работ. Также выполняется благоустройство территории со строительством пришкольного стадиона. В соответствии с заключенными контрактами параллельно осуществляется поставка оборудования.

«Набранного темпа работ достаточно, чтобы выполнить поручение врио губернатора и закрыть тепловой контур до конца этого года», — подытожил он.

Напомним, новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова рассчитан на 825 учащихся и строится по соглашению с Минобрнауки РФ. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возводится на месте снесенного аварийного корпуса. В новом трехэтажном корпусе разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования), а также маcтерские со станками ЧПУ.

Свои двери для учеников школа откроет 1 сентября 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
23 декабря 2017
Секретарем Генсовета «Единой России» избран Андрей Турчак
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
23 декабря 2017
Александр Котов: Главная задача «Единой России» на ближайшее время – это избирательная кампания Путина
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
23 декабря 2017
Мокрый снег и до +2 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы
23 декабря 2017
Александр Козловский: Съезд партии «Единая Россия» – это поиск новых форматов и путей работы 1
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове
23 декабря 2017
Ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель» открылась в Пскове 1
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису
23 декабря 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала Кубок России по настольному теннису 1
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
23 декабря 2017
Ярмарка «АРТ-ель» откроется сегодня в Пскове
На прогулку с собаками к реке приглашает псковичей АНЗО «Шанс»
22 декабря 2017
На прогулку с собаками к реке приглашает псковичей АНЗО «Шанс»

Идет загрузка...