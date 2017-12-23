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Общество

Участники 5-го форума социально ориентированных НКО в Пскове приняли итоговую резолюцию

Пятый форум социально ориентированных некоммерческих организаций, который проходил в Пскове 22 декабря, завершил свою работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Итогом работы форума стала резолюция, куда вошли предложения по совершенствованию и повышению эффективности работы социально ориентированных НКО, а также по расширению сферы сотрудничества с органами исполнительной власти региона и местного самоуправления. Они, в частности, касались деятельности общественных советов при Общественной палате Псковской области, молодежных организаций и образовательных учреждений. В обсуждении итогового документа принял участие вице-губернатор Николай Цветков. От имени врио губернатора Михаила Ведерникова он поблагодарил участников форума за конструктивный диалог.

Представители региональных социально ориентированных НКО в свою очередь отметили, что юбилейный форум прошел интересно и плодотворно.

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