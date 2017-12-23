Итоги Года экологии подвели участники конференции в Пскове

22:10, 22 декабря 2017, ПАИ

21 декабря в детской экологической библиотеке «Радуга» при поддержке Управления Росприроднадзора по Псковской области прошла конференция «Год экологии в Пскове: подведение итогов». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, эта конференция стала отчетом о реализованных эколого-просветительских мероприятиях, проведенных в 2017 году. Представители природоохранных организаций и библиотек города поделились своим опытом и рассказали о работе по повышению экологической грамотности населения города и области, о дальнейших планах, а также о решении проблемных вопросов, существующих в экологической сфере.

Конференцию открыло выступление ученицы погранично-таможенно-правового лицея №22 Анны Павловой, которая исполнила композиции «Сердце Земли моей» и «Свет добра». С приветственным словом к гостям и участникам конференции обратились и. о руководителя Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий и заведующая библиотеки «Радуга» Ольга Незнанова. В ходе приветственного слова были вручены грамоты и благодарственные письма участникам и организаторам конференции, отдельно отмечены герои интернет-проекта библиотеки «Календарь защитника природы», которые в знак благодарности получили памятные сувениры.

Начальник отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и административно-хозяйственного обеспечения Росприроднадзора Ирина Александрова рассказала, что утвержден план по реализации основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году. В него вошли мероприятия по переходу на новую систему организации субъектами РФ деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, формированию информационной системы взаимодействия общества и государственных органов по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, проведение акций «Всероссийский экологический субботник», «Зеленая Россия», проведение тематических экологических мероприятий, всероссийских экологических уроков.

Значимым событием года стал фестиваль «Салатовая ленточка». Фестиваль проводился совместно с Фондом защиты природы и охраны окружающей среды «Экокультура». Управление Росприроднадзора совместно с библиотекой «Радуга» и специалистами ПсковГУ провели виртуальную экологическую экскурсию для школьников по Ботаническому саду Пскова. Важным событием стал экологический урок со старшеклассниками, посвященный международному Дню Земли, отметила спикер. Организатором выступила детская экологическая библиотека «Радуга».

Целью данного мероприятия стало формирование экологической культуры школьников, воспитание бережного отношения к природе. Среди важных для формирования экологической культуры событий Ирина Александрова также назвала фестиваль «Экологическая мозаика», экологический урок «Охрана водных ресурсов Псковской области», фестиваль детских музейных программ «Псковский кремль – 2017», региональную научно-практическую экологическую конференцию «Заповедные места Псковской области: библиотеки в формировании экологической культуры», круглый стол «Сохранение природного наследия Пушкиногорья»; Третий ежегодный международный фестиваль «Река Великая», круглый стол, посвященный Году экологии в России, ежегодную социальную акцию «Водным объектам чистые берега».

Темой выступления начальника отдела экологии ООО «АСПО» Павла Шевчука было «Обращение с отходами на территории Пскова». Он рассказал о том, какие услуги предоставляет ООО «АСПО», а также о том, как изменилась за последние годы технология сбора, сортировки, утилизации и вторичного использования отходов. Павел Шевчук также обратил внимание участников конференции на значимость осознания жителями города необходимости раздельного сбора твердых бытовых отходов. В настоящее время, по данным международной независимой неправительственной экологической организации Greenpeace (на начало 2017 года), Псков по уровню доступности населения к раздельному сбору отходов занимает 11 место.

В целях формирования экологической культуры жителей города ООО «АСПО» проводит просветительскую работу с организациями города и СМИ. Большое внимание уделяется просветительской работе с учащимися школ и вузов. Кроме того, в этом году библиотека «Радуга» и ООО «АСПО» приняли совместное участие в сетевой межбиблиотечной акции «Эко-сумка вместо пакета». Проходят экскурсии на мусороперерабатывающий комплекс в деревне Котово, посетить которые, по предварительной договоренности, может любой желающий.

Большую работу по формирования экологической культуры детей проводит отдел водных ресурсов Невско-Ладожского БВУ по Псковской области. На конференции заместитель начальника отдела Ирина Иванова рассказала об организации и проведении конкурса рисунков, посвященного Дню воды, «Мир воды глазами детей».

Об экокраеведении в библиотеках доложила заведующая сектором маркетинга библиотечно-информационных услуг библиотеки «Радуга» Ирина Столова. В 2017 году было проведено множество массовых мероприятий эколого-краеведческой направленности, многие из которых состоялись благодаря эффективному сотрудничеству с природоохранными организациями города и области. Большой пласт материалов эколого-краеведческого характера размещен на детском краеведческом сайте «Познай свой край родной». Основное содержание сайта - краеведческие экскурсии по Пскову и области, в ходе некоторых можно познакомиться с уникальной флорой и фауной региона. В разделе «Увлекательное краеведческое чтение» размещены все книжные новинки, которые касаются экологической проблематики. Основной книгой раздела является «Красная книга Псковской области». В этом году сотрудники библиотеки «Радуга» разработали адаптированное библиографическое пособие с игровыми элементами «Псковским ребятам о редких зверятах». Пособие существует в бумажном и электронном виде, познакомиться с электронной версией издания можно в детском разделе сайта ЦБС Пскова.

В 2017 году библиотека также стала лауреатом Грна-при регионального конкурса «Зеленая библиотека". Помимо вышеупомянутого пособия в различных номинациях победителями конкурса стали цикл видеоматериалов «Птица года» и проект «Календарь защитника природы», участниками которого были представители экологических и природоохранных организаций города. Проект направлен на повышение статуса книги и чтения в среде юных читателей, а также формирование экологической культуры детей. Так как проект получил большую популярность среди читателей и пользователей библиотеки, было принято решение продолжить его и в 2018 году. В следующем году он будет функционировать не только в виртуальном пространстве, но и получит свое воплощение в реальности в виде встреч с его героями. Библиотека «Радуга» приглашает к участию в проекте всех заинтересованных лиц.

Об экопросвещении в виртуальном пространстве библиотек города Пскова участникам конференции рассказала заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий ЦГБ города Пскова Настасья Бурова. Тема ее выступления - «Библиотеки Пскова - в помощь экопросвещению. Электронный путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова». В своем докладе она озвучила некоторые, наиболее интересные и важные экологические ресурсы на сайте ЦБС Пскова. Среди них - ресурс о Государственном природном заповеднике «Полистовский»; экскурсия для самых маленьких читателей «По следам сказочных лягушек»; медиажурнал «Коты и кошки под книжной обложкой»; информационный ресурс-презентация «Сосна – зелёный символ Псковской области». Также ведется работа на блоге «Познай свой край родной». В рамках Года экологии на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому» запущен проект «Экокалендарь читателя», в рамках которого библиотеки предлагали познакомиться с книгами современных писателей, посвященными природе и ее обитателям. Проект победил в региональном конкурсе «Зеленая библиотека» и получил диплом лауреата I степени в номинации «Веб-ресурс». Внимание участников конференции обратили на проект «Парки, сады и скверы Пскова», завершающий Год экологии. Проект реализовывали все 11 библиотеками ЦБС при поддержке Управления городского хозяйства администрации города и Факультета естественных наук ПсковГУ. В настоящее время предварительным итогом реализации проекта стало издание одноименного электронного путеводителя, который размещен на основном сайте ЦБС и на официальном сайте города Пскова в разделе «Ганза-2019».

Интересную эколого-просветительскую работа проводят сотрудники ФГБУ «Национальный парк Себежский». О развитии экологического туризма в области на примере национального парка «Себежский» рассказала специалист по экологическому просвещению и туризму Ирина Шутова. На территории национального парка функционирует Эколого-просветительский центр «Озерявки»; разработано несколько экологических троп («Большой Гребёл»; «Лесная сказка»; трансграничная экологическая тропа «Торговый путь купца Новинского»), пользующихся большой популярностью у туристов; работает визит-центр «Водно-болотные угодья Себежского Поозерья»; на территории национального парка оборудованы кемпинги.

Большое внимание экологическому просвещению и распространению природоохранных идей среди подрастающего поколения уделяют сотрудники Полистовского заповедника. О богатом опыте работы в сфере экопросвещения рассказала специалист по экологическому просвещению ФГБУ «Государственный природный заповедник Полистовский» Светлана Никитина. В эколого-просветительскую деятельность заповедника входят экоуроки; природоохранные акции; научно-исследовательская деятельность, а также взаимодействие с учителями. В 2017 годы значимыми событиями стали акции «Мы чистим мир», «Покормите птиц зимой», «День птиц»,«Сбережём зелёную ель», «Стоп полиэтиленовый пакет», «Остановим весенние пожары», «Посади дерево»; детский туристический поход «Родник»; конференция, посвящённая дню Водно-болотных угодий; экопраздник «День добровольца».

Все участники конференции отметили важность подобных мероприятий, были намечены совместные планы работы на 2018 год и налажены новые партнерские связи.