Депутаты гордумы предложат вносить изменения в бюджет Пскова не более четырёх раз в год

19:27, 22 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 22 декабря, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, депутаты решили предложить администрации города вносить изменения в главный финансовый документ Пскова не более четырёх раз в год.

С основными параметрами главного финансового документа города познакомила начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Она сообщила, что в рамках последней сессии Псковского областного Собрания был принят бюджет региона на следующий год в 3-х чтениях, в котором Пскову увеличено финансирование на сумму более 200 млн рублей. Эти средства пойдут на индексацию заработной платы и выполнение майских Указов президента РФ, на питание детей в школах, реконструкцию улицы Леона Поземского, ремонт дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды» и другие.

В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов муниципальному образованию увеличиваются цифры основных параметров бюджета. На 2018 год общий объем доходов Пскова прогнозируются в сумме 3 млрд 964 млн 691,2 тыс.рублей. Расходная часть бюджета согласно проекту ко второму чтению составила 4 млрд 13 млн 225,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменился и предусмотрен в сумме 48 млн 534,6 тыс. рублей (3,5%). Бюджет города сформирован по программному принципу на основе 13 муниципальных программ и по-прежнему остается социально ориентированным, 62% направлено на социальную сферу. В 2018 году перечень муниципальных программ города пополнится программой «Формирование современной городской среды».

Проект бюджета получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты города Пскова. По словам председателя КСП города Василия Гончара, изменения в бюджете были рассмотрены на расширенной коллегии КСП, по расходной части были замечания, которые администрация Пскова незамедлительно устранила.

На заседании комитета были одобрены предложения депутатов по распределению денежных средств на финансирование мероприятий по избирательным округам муниципального образования на сумму 54 млн рублей с разбивкой по конкретным адресам. Данный документ будет представлен как отдельное приложение № 20 к Решению ПГД о принятии бюджета во втором чтении. Во время дискуссии депутат Федор Постнов поинтересовался, по всем ли адресам прописано создание элементов безбарьерной среды. Заместитель главы города Пскова Елена Полонская пояснила, что в настоящее время в Псковской городской Думе разрабатывается нормативный правовой акт, в котором четко будет указано, что при создании проектно-сметной документации по ремонту дворовой территории и ее благоустройству будут участвовать представители маломобильных групп населения. В ходе обсуждения депутат Григорий Стороненков спросил, сколько средств запланировано в 2018 году на подготовку к новому учебному году. Тамара Винт ответила, что 10 млн рублей будет выделено на замену окон в образовательных учреждениях и 6,5 млн рублей - на ремонт школ.

Члены комитета согласовали изменения в Решение Псковской городской Думы от 28.11.2017 № 70 «О принятии бюджета города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении» в связи с увеличением основных параметров за счет безвозмездных поступлений для предоставления мер социальной поддержки, в том числе, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. По итогам рассмотрения парламентарии вынесли изменения в бюджет этого года и проект бюджета Пскова на 2018 год во втором чтении для утверждения на 5-ю сессию гордумы с рекомендацией принять.

Далее парламентарии согласовали вопросы о привлечении кредитных ресурсов для администрации города Пскова для погашения муниципального долга и финансирования дефицита бюджета, а также на совершение крупных сделок муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети» для осуществления хозяйственной деятельности на поставку тепловой энергии и горячей воды на 2018 год.

Окончательное решение по всем вопросам будет принято на 5-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится в среду, 27 декабря, в 10:00.