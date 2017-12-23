Проезд по улице Карла Маркса в Пскове планируется открыть 24 декабря

19:50, 22 декабря 2017, ПАИ

Движение автотранспорта по улице К. Маркса в Пскове планируется восстановить 24 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, проезд на участке от улицы Кузнецкой до Свердлова был временно ограничен с 9 декабря в связи с проведением работ по реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон.

За две недели подрядчик провел работы по замене участков сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации и сети теплоснабжения. За предстоящие два дня подрядная организация обязалась засыпать траншеи с обновленными коммуникациями и уплотнить грунт, после чего движение автотранспорта будет восстановлено.