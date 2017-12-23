Великолукская епархия подвела итоги года

22:28, 22 декабря 2017, ПАИ

21 декабря под председательством епископа Великолукского и Невельского Сергия состоялось ежегодное итоговое собрание Великолукской епархии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в епархии.

Заместителем председателя епархиального собрания был избран настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля протоиерей Петр Нетреба, секретарем - настоятель храма Рождества Христова Новоржева протоиерей Стефан Вахрушев, для подписания протокола - настоятель храма святителя Тихона посёлка Кунья протоиерей Димитрий Соловьев и клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иерей Евгений Глухоедов. В собрании приняли участие члены епархиального совета, благочинные церковных округов Великолукской епархии, настоятели и клирики приходов. Всего на собрании присутствовали 67 человек.

Открывая заседание, епископ Великолукский и Невельский Сергий представил повестку и обратился к собравшимся с приветственным словом: "Сердечно приветствую всех вас, собравшихся на нашу ежегодную встречу, которая по традиции проходит в преддверии Новолетия и Рождества Христова". Епископ напомнил, что почти три года прошло с того дня, когда было принято решение о создании Великолукской епархии путём выделения из состава Псковской, а также создании Псковской митрополии. Сергий сказал, что сегодня Великолукская епархия - самостоятельная и развивающаяся, живущая полнокровной церковной жизнью. "Дальнейшее развитие епархии зависит от каждого из нас, от того, настолько все мы будем готовы дать ответ вызовам современности», - отметил он.

Затем в ходе ежегодного доклада «О жизни и деятельности Великолукской епархии в 2017 году» он огласил краткие статистические данные. По состоянию на 1 декабря Великолукская епархия состоит из четырех благочиний - это Великолукский, Невельский, Новоржевский и Опочецкие церковные округа. На территории епархии действует 67 храмов, Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь и женская монашеская община в погосте Клин. Общее число клириков в священном сане (включая монастырь) составляет 89, среди них по 3 архимандрита и игумена, 17 протоиереев, 16 иеромонахов, 35 иереев, 7 иеродиаконов, 5 диаконов. В этом году в Великолукскую епархию перешли 4 священнослужителя из других. За штатом находятся 2 клирика и 2 клирика - в запрете.

Епископ рассказал, что в уходящем году "преставились ко Господу" схиархимандрит Мартирий (Василий Насонов) 1928 года рождения, он погребен за алтарем храма Преображения Господня села Вехно Новоржевского района, а также протоиерей Николай Лощаков 1950 года рождения - настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Бардово, погребен за алтарем храма, где был настоятелем.

За прошедший год правящий архиерей совершил более 130 богослужений, 4 хиротонии (3 пресвитерских и 1 диаконская). Состоялись пять заседаний епархиального совета Великолукской епархии, на которых обсуждались текущие вопросы и их реализация.

Также управляющий Великолукской епархией перечислил основные церковно-общественные мероприятия, прошедшие при участии правящего архиерея, и особо отметил, что главным и долгожданным итогом года стала реставрация здания Епархиального управления.

После были заслушаны годовые доклады благочинных церковных округов и руководителей Епархиальных отделов.

Завершая собрание, владыка Сергий поблагодарил всех священнослужителей и церковных работников Великолукской епархии за труды, понесённые в уходящем 2017 году: «От всего сердца благодарю всех вас, дорогие отцы и братия, за ваши труды на ниве Христовой, благодаря которым развивается наша епархия, наша церковь. Поздравляю всех вас со спасительными днями рождественского поста, наступающими Рождеством Христовым и Новолетием!» - заключил епископ Сергий.