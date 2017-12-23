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Общество

Петух попрощается с великолучанами и передаст эстафету Собаке 23 декабря

Традиционный городской праздник новогодней елки пройдет в Великих Луках 23 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, символ уходящего года Петух Петя Петрович попрощается с великолучанами и передаст эстафету Собаке – символу 2018 года. "Дружок придет на праздник не один, а в сопровождении питомцев великолукского кинологического центра, которые удивят собравшимся своими трюками", - отметили в городской администрации.

Развлекательная новогодняя программа откроется в 18:00 торжественным маршем мажореток из коллектива «Золотые погоны». Хозяевами праздника выступят Дед Мороз со Снегурочкой, они дадут старт основным мероприятиям. Со сцены прозвучит поздравление от почетных гостей, после чего собравшимся будет предложена насыщенная разнообразными концертными номерами праздничная программа. Великолучан и гостей города ждут танцы и песни на новогоднюю тему. Своё творчество представят шоу-группа «Карусель», вокальный ансамбль «Традиция», музыкальный театр «Трубадур», хореографические коллективы «Жемчужина» и «Мистерия», фольклорный ансамбль «Заряница», артисты современного танца из коллектива «Эхо». 

Во время всего мероприятия для малышей и детей постарше будут работать аниматоры. Кульминацией новогоднего торжества станет праздничный салют, который раскрасит небо над Ловатью ровно в 19:00.

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